Бухарест, 19 августа, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Небольшой частный самолет рухнул сразу после взлета в Румынии. Об этом сообщают в субботу, 19 августа, Вести.Ru.

U.S. Customs and Border Protection Разбившийся самолёт

ЧП произошло около населенного пункта Тэтэрушь в уезде Яссы.

«На его борту (самолета) находились 2 человека: пилот скончался на месте, пассажир получил многочисленные травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот самолета готовился к выступлению на авиашоу, которое должно было пройти 20 августа.

В настоящее время выясняются причины падения воздушного судна.