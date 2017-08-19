Киев, 19 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Мужчина из Николаева готов подарить свое гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook сам бывший президент Грузии, выложив соответствующую фотографию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На фото изображен пожилой человек с плакатом, надпись на котором гласит: «Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет».

Экс-президент Грузии поблагодарил жителя Николаева за поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля власти Украины лишили гражданства Михаила Саакашвили, который в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года был губернатором Одесской области.

В июле экс-президент Грузии отбыл из Украины в США, затем находился в Польше, Литве и Венгрии. В августе политик заявил, что 10 сентября вернется на Украину.

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