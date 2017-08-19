Москва, 19 августа, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов принес извинения за свое удаление в матче седьмого тура РФПЛ против столичного «Локомотива».

Кирилл Венедиктов Александр Самедов

"Я хотел бы извиниться в первую очередь перед болельщиками, перед партнерами и перед тренерским штабом за то, что так получилось, потому что команда проиграла из-за меня, — цитирует Самедова «Р-Спорт». — Я приношу всем извинения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа московский «Спартак» проиграл столичному «Локомотиву» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:4.

Полузащитник «Спартака» Самедов был удален с поля на 45-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды.

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