Рим, 19 августа, 2017, 20:54 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 1-го тура Серии А между командами «Ювентус» и «Кальяри». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Футбол

На 12-й минуте хорватский форвард Марио Манджукич открыл счет, замкнув заброс Штфана Лихштайнера — 1:0.

В конце тайма аргентинский оттянутый форврад Пауло Дибала удвоил преимущество хозяев после передачи Миралема Пьянича — 2:0.

На 66-й минуте форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин довел счет до разгромного после заброса Алекса Сандро — 3:0.

Статистика матча («Ювентус»/»Кальяри»)

Удары 14/5

Удары в створ 8/2

Владение 64%/36%

Фолы 14/11

«Ювентус» поднялся на первое место с 3-мя очками. «Кальяри» опустился на последнюю позицию без очков.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Сандро, Ругани, Лихштайнер, Пьянич, Куадрадо, Маркизио, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Кальяри»: Краньо, Андреолли, Пизакане, Падоин, Капуано, Фараго, Барелла, Ионицэ, Фариас, Чоп.

Главный арбитр матча: Фабио Мареска.

Предупреждения: Лихштайнер — 77.

Голы: Манджукич 12 — 1:0, Дибала 45 — 2:0, Игуаин 66 — 3:0.