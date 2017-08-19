Торонто, Канада, 19 августа, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В центре Торонто в отеле Hyatt Regency произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

«Двое мужчин получили ранения в отеле рано утром в субботу (19 августа)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших был ранен в живот, другой получил ранение в ногу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого.

Другие подробности инцидента неизвестны.