При стрельбе в отеле в центре Торонто пострадали два человека
Торонто, Канада, 19 августа, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В центре Торонто в отеле Hyatt Regency произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.
Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США
Стрельба
«Двое мужчин получили ранения в отеле рано утром в субботу (19 августа)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пострадавших был ранен в живот, другой получил ранение в ногу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого.
Другие подробности инцидента неизвестны.