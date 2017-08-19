Екатеринбург, 19 августа, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Жители Урала откликнулись на предложение перенести столицу России за Урал. Правда, далеко не все видят смысл в такой инициативе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Medvedev Тобольский Кремль

Уральцы назвали города, в которые, по их мнению, можно было бы перенести столицу страны. Среди них значатся Омск, Тобольск, Курган, Шадринск. Прозвучал даже Ивдель — небольшой городок на Северном Урале.

Также среди возможных городов для переезда столицы был назван Екатеринбург. Со здоровым юмором уральцы предположили, что после этого здесь, наконец, построят вторую ветку метро.

Кроме того, граждане предлагают Красноярск, Новосибирск, Хабаровск и даже Магадан. Нашлись также и те, кто готов поселить правительство на Сахалине.

Впрочем, многие уральцы вообще не видят смысла в переносе столицы. Отметим, известные политики также выступают против такого шага. В частности, такую идею раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с идеей переноса столицы выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Предложение он уже озвучил президенту России Владимиру Путину.