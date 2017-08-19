Чебоксары, 19 августа, 2017, 20:18 — ИА Регнум. В афишу Дня города Чебоксары вернули авиашоу. Пилотажная группа «Первый полет» всё-таки приедет в столицу Чебоксары с показательными выступлениями. Шоу состоится 20 августа на Красной площади, сообщил ИА REGNUM глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Sergei Kazantsev Пилотажная группа «Первый полёт»

Ране мэр столицы опубликовал в инстаграмме сообщение о том, что шоу «Первый полет» состоится:

«Дорогие чебоксарцы и гости столицы! Поздравляю всех вас с наступающим Днем города и приглашаю завтра, в воскресенье, на Красную площадь на просмотр показательных выступлений пилотажной группы «Первый полет». Будут выступать на четырех самолетах Як-42 в 11:00 часов над Красной площадью. Это стало возможным благодаря помощи героя России Гаврилова Николая Федоровича. Приходите на Красную площадь! Будут полеты!».

Ранее сообщалось, что прилёт пилотажной группы не согласовала Росавиация. Сейчас все необходимые согласования получены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Первый полёт» — единственная пилотажная группа в России, выступающая на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В 2013 году они были в Чебоксарах с авиашоу.

Читайте также: День города Чебоксары отметят без главы и с тюрками

Напомним, основные праздничные мероприятия, посвященные 548-летию Чебоксар, пройдут 20 августа под девизом «День города — день гордости». Праздничные акции пройдут в каждом микрорайоне. Что касается общегородских событий, то День города начнется с «Зарядки со звездой». Как и ранее, главной фестивальной площадкой станет «Творческий бульвар», который разместится на центральных улицах города. Организаторы отмечают, что в этом году к участникам предъявлены более строгие требования в качестве подготовки своей площадки и программы. «Изюминкой» бульвара станет выступление уличного театра из Москвы «Высокие братья».

Как и в предыдущие годы, будут определены победители народного конкурса «Общественное признание», пройдёт фестиваль семейного творчества «Аистёнок». В этом году значительно расширен спортивный блок.

Впервые в рамках праздника в городе пройдёт парад городской коммунальной техники. Также впервые состоится и масштабное барабанное шоу: на Красной площади выступит барабанная группа Vasiliev Groove. Организаторы заверяют, что в вечерней программе «одним из самых зрелищных мероприятий» станет театрализованное представление. В этом году главная тема — достижения города в разных отраслях: экономике, промышленности, культуре, спорте. Завершится праздник на Красной площади выступлением группы «Браво» и праздничным салютом.