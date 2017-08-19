Мадрид, 19 августа, 2017, 20:05 — ИА Регнум. «Наша жизнь превращается в телепередачу Gran Hermano — все, что мы делаем и говорим постепенно становится доступно всем. Никаких секретов — ни в большом, ни в малом», — пишет испанское издание АВС, комментируя факт установки на улицах столицы соседней с Испанией Португалии сети видеокамер, пишущих не только изображение, но и звук.

Thomas Backa Большой брат следит за тобой

Gran Hermano («Большой брат») — передача испанского канала Telecinco, аналог российского «Дом 2».

«Министерство внутренних дел Португалии санкционировало запись звука через системы видеонаблюдения, все данные которых доступны как гражданской, так и военной полиции страны. Цель преследуется благородная — предупреждение преступности и выявление потенциальных подозреваемых в различных криминальных действиях, в том числе связанных с терроризмом», — сообщает СМИ.

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Первая проба, по мнению авторов инициативы, прошла успешно: полиция узнала много любопытного из записей на камеры, установленные в квартале Баррио Альто, одной из зон активной ночной жизни Лиссабона, буквально усеянной ночными клубами. По здешним улицам курсирует большое количество молодежи, торгующей наркотиками — теперь они все на контроле.

«Правда, обоснование законности звукозаписи пока еще отстает и некоторые борцы за права человека указывают на нарушения принципов неприкосновенности частной жизни, но полиция уверена, что от звукозаписи больше пользы, чем вреда, так что, скорее всего, инициатива будет одобрена судебными властями», — резюмирует АВС.