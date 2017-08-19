Рабочий посёлок Октябрьский, Пермский край, 19 августа, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В Прикамье сегодня, 19 августа, прошёл VIII краевой праздник «Хлебный Спас». Мстом его проведения стал посёлок Октябрьский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора Пермского края Хлебный спас

В этом году праздник проводится в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В мероприятии принимают участие тысячи гостей со всего региона.

Праздник открыл глава Прикамья Максим Решетников.

«Вы, жители Октябрьского района, знаете, что хлеб просто так не дается — он требует заботы, он требует ума и технологий. Хочется поблагодарить вас, кто делает хлеб, за ваш непростой труд от всех жителей края. Пожелать, чтобы и дальше на вашей земле росли не только пшеница, но взаимопонимание и дружба», — приветствовал врио губернатора хозяев и гостей праздника.

По традиции праздник открыло шествие трудовых коллективов по главной улице поселка Октябрьский к большой сцене в парке культуры и отдыха, где состоялось торжественное открытие Семейного бульвара. Праздничная программа продолжилась на девяти творческих площадках одновременно.

Творческие коллективы со всего Пермского края и других регионов России стали участниками фестиваля концертных программ «Хлеб — всему голова». В рамках праздника состоялись краевой конкурс «Лучший пекарь — 2017», выставка-ярмарка мастеров художественных изделий, «Чародеи», конкурс фотографий «Фотосушка», посвященный Году экологии в России. Также работала детская площадка «Веселая карусель» с аниматорами.

Отметим, учредителями и организаторами праздника являются администрации Октябрьского муниципального района и Октябрьского городского поселения, а также управление культуры, спорта и молодежной политики. Поддержку мероприятию оказывают министерство культуры Пермского края и краевой Дом народного творчества.