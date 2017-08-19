Киев, 19 августа, 2017, 19:30 — ИА Регнум. 24 августа в Киеве состоится встреча президента Украины Петро Порошенко и министра обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«24 августа президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа текущего года пресс-служба Пентагона сообщила о планах министра обороны США Джеймса Мэттиса посетить Украину.

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