Москва, 19 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Открытие Арена» команды «Спартак» и «Локомотив» сыграли матч 7-го тура РФПЛ 2017/18. Матч завершился волевой победой «железнодорожников» со счетом 3:4.

Футбол

На 30-й минуте российский хавбэк Денис Глушаков открыл счет точным ударом в дальний угол после поперечного паса Квинси Промеса — 1:0.

Через 13 минут бразильский форвард Луиз Адриано удвоил преимущество хозяев ударом в левый нижний угол после разрезающего паса Квинси Промеса — 2:0.

В начале второго тайма российский опорный полузащитник Дмитрий Баринов сократил отставание в счете ударом головы после подачи Мануэла Фернандеша — 2:1.

На 68-й минуте молодой атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук сравнял счет, замкнув прострел Фернандеша с левого фланга — 2:2.

На 83-й минуте Александр Коломейцев забил трейтий гол после ассиста Джеферсона Фарфана — 2:3.

Через 7 минут Ферандеш забил победный гол — 2:4.

В следующей же атаке «Спартак» забил гол престижа — 3:4. Сделал это Квинси Промес.

Статистика матча («Спартак»/»Локомотив»)

Удары 14/11

Удары в створ 7/8

Владение 53%/47%

Фолы 8/10

На данный момент «Локомотив» идет на втором месте с 16-ю очками. «Спартак» опустился на 10-ю строчку с 8-ю очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Ташчи, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Ананидзе, Глушаков, Промес, Самедов, Пашалич, Адриано.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Миранчук.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Самедов — 27, Миранчук — 59, Фернандеш — 64, Игнатьев — 72.

Удаления: Самедов — 45.

Голы: Глушаков 30 — 1:0, Адриано 43 — 2:0, Баринов 48 — 2:1, Миранчук 68 — 2:2, Коломейцев 83 — 2:3, Фернандеш 90+1 — 2:4, Промес 90+2 — 3:4.