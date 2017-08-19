«Локомотив» оказался удачливее в перестрелке со «Спартаком»
Москва, 19 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Открытие Арена» команды «Спартак» и «Локомотив» сыграли матч 7-го тура РФПЛ 2017/18. Матч завершился волевой победой «железнодорожников» со счетом 3:4.
На 30-й минуте российский хавбэк Денис Глушаков открыл счет точным ударом в дальний угол после поперечного паса Квинси Промеса — 1:0.
Через 13 минут бразильский форвард Луиз Адриано удвоил преимущество хозяев ударом в левый нижний угол после разрезающего паса Квинси Промеса — 2:0.
В начале второго тайма российский опорный полузащитник Дмитрий Баринов сократил отставание в счете ударом головы после подачи Мануэла Фернандеша — 2:1.
На 68-й минуте молодой атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук сравнял счет, замкнув прострел Фернандеша с левого фланга — 2:2.
На 83-й минуте Александр Коломейцев забил трейтий гол после ассиста Джеферсона Фарфана — 2:3.
Через 7 минут Ферандеш забил победный гол — 2:4.
В следующей же атаке «Спартак» забил гол престижа — 3:4. Сделал это Квинси Промес.
Статистика матча («Спартак»/»Локомотив»)
Удары 14/11
Удары в створ 7/8
Владение 53%/47%
Фолы 8/10
На данный момент «Локомотив» идет на втором месте с 16-ю очками. «Спартак» опустился на 10-ю строчку с 8-ю очками.
Составы на матч:
«Спартак»: Селихов, Ташчи, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Ананидзе, Глушаков, Промес, Самедов, Пашалич, Адриано.
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Миранчук.
Главный арбитр матча: Алексей Еськов.
Предупреждения: Самедов — 27, Миранчук — 59, Фернандеш — 64, Игнатьев — 72.
Удаления: Самедов — 45.
Голы: Глушаков 30 — 1:0, Адриано 43 — 2:0, Баринов 48 — 2:1, Миранчук 68 — 2:2, Коломейцев 83 — 2:3, Фернандеш 90+1 — 2:4, Промес 90+2 — 3:4.