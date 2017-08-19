Ханты-Мансийск, 19 августа, 2017, 19:15 — ИА Регнум. На Ямале после произошедшей в югорском городе Сургуте резни усилены меры безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Мвд.рф Полицейские патрули

Глава автономного округа Дмитрий Кобылкин пообещал Югре любую помощь. По телефону он переговорил с губернатором Югры Натальей Комаровой и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Тем временем Комарова провела в Сургуте оперативное совещание по ситуации. По её словам, в городе обстановка стабильная. Пострадавшие находятся в окружном травматологическом центре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 19 августа местный житель напал с ножом на прохожих. Он успел нанести ранения семерым гражданам. Сотрудникам полиции напавший оказал сопротивление и им пришлось открыть огонь на поражение.

Представители «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взяли на себя ответственность за ЧП. Впрочем, правоохранительные органы не исключают, что произошедшее не было терактом. Сейчас они устанавливают, были ли у агрессивного гражданина психические отклонения.