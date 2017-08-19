«Лестер» уверенно обыграл «Брайтон»
Лондон, 19 августа, 2017, 18:57 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 2-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Брайтон». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «лис».
В первой же атаке японский форвард Синзи Оказаки открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от голкипера — 1:0.
На 54-й минуте Гарри Магир удвоил преимущество хозяв ударом головы после подачи с углового — 2:0.
Статистика матча («Лестер"/"Брайтон»)
Удары 11/2
Удары в створ 4/2
Владение 49%/51%
Фолы 8/10
На данный момент «Лестер» идет на 8-й позиции с 3-мя очками. «Брайтон» остался на предпоследнем месте без очков.
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Джеймс, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.
«Брайтон»: Райан, Бруно, Данк, Даффи, Зуттнер, Стивенс, Гросс, Мерфи, Марч, Прёппер, Маррей.
Главный арбитр матча: Проберт.
Предупреждения: Морган — 50.
Голы: Оказаки 1 — 1:0, Магир 54 — 2:0.