Лондон, 19 августа, 2017, 18:57 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 2-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Брайтон». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «лис».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В первой же атаке японский форвард Синзи Оказаки открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от голкипера — 1:0.

На 54-й минуте Гарри Магир удвоил преимущество хозяв ударом головы после подачи с углового — 2:0.

Статистика матча («Лестер"/"Брайтон»)

Удары 11/2

Удары в створ 4/2

Владение 49%/51%

Фолы 8/10

На данный момент «Лестер» идет на 8-й позиции с 3-мя очками. «Брайтон» остался на предпоследнем месте без очков.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Джеймс, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.

«Брайтон»: Райан, Бруно, Данк, Даффи, Зуттнер, Стивенс, Гросс, Мерфи, Марч, Прёппер, Маррей.

Главный арбитр матча: Проберт.

Предупреждения: Морган — 50.

Голы: Оказаки 1 — 1:0, Магир 54 — 2:0.