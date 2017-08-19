«Бернли» не смог избежать поражения от «Вест Бромвича»
Лондон, 19 августа, 2017, 18:56 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 2-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «дроздов».
На 71-й минуте валийский вингер Хэл Робсон-Кану открыл счет после заброса Мэтта Филлипса — 0:1.
Статистика матча («Бернли"/"Вест Бромвич»)
Удары 13/5
Удары в створ ½
Владение 64%/36%
Фолы 12/10
«Вест Бромвич» поднялся на 2-ю строчку с 6-ю очками. «Бернли» опустился на 11-ю позицию с 3-мя очками.
Составы на матч:
«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Брэди, Хендрик, Дефур, Гудмундссон, Воукс.
«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Брант, Доусон, Хегази, Ливермор, Филлипс, Барри, Филд, Родригес.
Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.
Предупреждения: Барнес — 90+3.
Удаления: Робсон-Кану — 84.
Голы: Робсон-Кану 71 — 0:1.