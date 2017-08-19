Лондон, 19 августа, 2017, 18:56 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 2-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Вест Бромвич». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «дроздов».

Футбол

На 71-й минуте валийский вингер Хэл Робсон-Кану открыл счет после заброса Мэтта Филлипса — 0:1.

Статистика матча («Бернли"/"Вест Бромвич»)

Удары 13/5

Удары в створ ½

Владение 64%/36%

Фолы 12/10

«Вест Бромвич» поднялся на 2-ю строчку с 6-ю очками. «Бернли» опустился на 11-ю позицию с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Брэди, Хендрик, Дефур, Гудмундссон, Воукс.

«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Брант, Доусон, Хегази, Ливермор, Филлипс, Барри, Филд, Родригес.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Барнес — 90+3.

Удаления: Робсон-Кану — 84.

Голы: Робсон-Кану 71 — 0:1.