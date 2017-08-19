Вашингтон, 19 августа, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял много важных решений, в том числе по Афганистану. Об этом сообщил сам глава Белого дома на свой странице в соцсети Twitter.

U.S. Marine Corps Афганистан

«Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными лидерами, — написал глава Белого дома. — Приняли много решений, в том числе по Афганистану».

При этом Трамп не уточнил, какие именно решения были приняты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предостерегло президента США Дональда Трампа от посылки войск в Афганистан.

По мнению боевиков, военная ситуация в стране намного сложнее, чем об этом думают в Белом доме, поэтому отправка военного контингента в страну будет иметь разрушительные последствия.

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