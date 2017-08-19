Калининград, 19 августа, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 19 августа, торжественно открыт памятник герою Семилетней войны Петру Румянцеву. Гранитный знак установлен на бывшей улице Горной, которая накануне решением горсовета Калининграда была переименована в улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева.

Gov39.ru Памятник герою Семилетней войны Петру Румянцеву в Калининграде

На камне — бронзовый горельеф Румянцева и надпись: «Улица названа по инициативе Российского военно-исторического общества к 260-летию Гросс-Егерсдорфского сражения, в честь его участника Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725−1796), генерал-фельдмаршала, кавалера высших российских орденов, полководца и военного теоретика».

Также возле памятного знака на стеле размещена цитата президента России Владимира Путина о том, что все войны — напоминание о хрупкости мира.

ИА REGNUM дополняет, что 260 лет назад — 30 августа 1757 года — у деревни Гросс-Егерсдорф в Восточной Пруссии произошло первое крупное сражение русской армии с противником. К настоящему времени этот населённый пункт не сохранился, краеведы установили, что это место расположено в 4 км к юго-западу от современного посёлка Междуречье Калининградской области.

После победы под Гросс-Егерсдорфом — в январе 1758 года — войска Румянцева победоносно вошли в Кёнигсберг, после чего на четыре года Восточная Пруссия стала частью Российской империи (подробнее об этом историческом периоде читайте в материале «Кёнигсберг-Иуда»).

Открывая памятник Румянцеву, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов сообщил, что найдены документальные доказательства того, что в сражении при Гросс-Егерсдорфе принимал участие полководец Иван Ганнибал — двоюродный дед русского поэта Александра Пушкина. Накануне историки установили в районе Междуречья информационный знак о Ганнибале.