Москва, 19 августа, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В Москве в Доме кино завершилась церемония прощания с актрисой Верой Глаголевой, скончавшейся 16 августа из-за тяжелой болезни. Об этом передает в субботу, 19 августа, «Агентство Москва».

Elena Ringo Вера Глаголева

«Официальная часть в Большом зале Дома кино по просьбе родственников прошла без присутствия СМИ и фотокорреспондентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проститься с актрисой пришли сотни людей, в том числе друзья и коллеги.

Веру Глаголеву похоронят на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа народная артистка России Вера Глаголева скончалась в возрасте 61 года в одном из госпиталей Германии. По предварительным данным, известная актриса скончалась от онкологического заболевания.

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