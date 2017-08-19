Ростов-на-Дону, 19 августа, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В Ростовской области пожарным пока не удаётся остановить распространение лесного пожара, который полыхает уже третьи сутки на территории Усть-Донецкого лесничества. С утра 19 августа и до обеда площадь возгорания увеличилась почти в 1,5 раза — с 2 тыс. га до 3,3 тыс. га, передаёт ИА REGNUM. По данным регионального ГУ МЧС, группировка сил в течение дня наращивалась. В настоящее время на тушении природного пожара работают 777 человек и 196 единицы техники. Привлечены силы и средства «Донского спасательного центра МЧС России» и спасатели из соседних регионов — Кубани и Калмыкии.

Nat.astrobl.ru Пожар

С воздуха огонь заливают семь воздушных судов — вертолеты Ми-8 и МИ-26, самолеты Бе-200ЧС. Всего за два дня работы авиации осуществлено более 100 сбросов воды. Продолжается опашка населенных пунктов, попавших в зону распространения огня.

61.mchs.gov.ru Тушение возгорания с воздуха

В ведомстве добавили, что в станице Верхнекундрюченская развернут областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сухая растительность загорелась на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской 17 августа в 17:40 (мск). Из-за усилившегося ветра огонь пришёл на лесной массив.

Добавим, ещё один крупный пожар произошёл в Ростовской области 15 августа. Вечером на территории Каменского района в районе хутора Диченский Старостаничного сельского поселения загорелась сухая трава. Из-за ветра пожар периодически переходил из низового в верховой, быстро распространяясь по территории. Через три часа после сообщения о возгорании площадь пожара уже составила 20 га.

С огнём боролись спасатели, пожарные и добровольцы из числа местных жителей. Всего было задействовано почти 300 человек и 83 единицы техники. Тушили пожар и с воздуха с помощью вертолета Ми-8 МЧС России. Локализовать возгорание удалось только утром 16 августа. К 9:00 того же дня очаги отрытого горения были ликвидированы.

Накануне, 18 августа, природный пожар возник на территории Елизаветинского сельского поселения Азовского района. Здесь выгорело 30 гектаров сухой растительности.