Киев, 19 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Тайник с большим количеством боеприпасов обнаружен в Гидропарке в Киеве. Об этом сообщается в субботу, 19 августа, на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Ssu.gov.ua Обнаруженные боеприпасы

«Сотрудники СБУ выявили в киевском Гидропарке тайник с большим количеством боеприпасов, — говорится в сообщении. — Правоохранители изъяли из схрона, находящегося в пешеходной зоне популярного место отдыха, 10 тротиловых шашек, замаскированных под хозяйственное мыло, множество патронов и боеприпасов различного калибра».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.