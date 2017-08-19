В Киеве обнаружен тайник с боеприпасами
Киев, 19 августа, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Тайник с большим количеством боеприпасов обнаружен в Гидропарке в Киеве. Об этом сообщается в субботу, 19 августа, на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
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Обнаруженные боеприпасы
«Сотрудники СБУ выявили в киевском Гидропарке тайник с большим количеством боеприпасов, — говорится в сообщении. — Правоохранители изъяли из схрона, находящегося в пешеходной зоне популярного место отдыха, 10 тротиловых шашек, замаскированных под хозяйственное мыло, множество патронов и боеприпасов различного калибра».
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.