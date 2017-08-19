Москва, 19 августа, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Первый главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) России, военный летчик Петр Дейнекин скончался в Москве 19 августа. Об этом сообщил РЕН ТВ источник в окружении генерала.

Mil.ru Пётр Дейнекин (второй слева)

«Первый главком ВВС России, который еще неделю назад пилотировал военно-транспортный самолет Douglas DC-3 на авиационном параде в Кубинке, скончался на 80-м году жизни», — говорится в сообщении.

Причины смерти пожилого генерала пока неизвестны. Информация о дате и месте похорон экс-главкома ВВС также не приводится.

Напомним, Петр Дейнекин, ранее награжденный различными орденами, был главнокомандующим ВВС РФ с 1992 по 1998 г.