* ИГ — запрещённая в России организация

Сургут, Югра, 19 августа, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство Amaq.

86.мвд.рф На месте нападения

«Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в Сургуте», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа в центре города Сургут мужчина в маске, вооруженный ножом, напал на прохожих. До прибытия сотрудников полиции он успел ранить семерых прохожих. Стражи порядка, прибывшие к месту происшествия, ликвидировали нападавшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются мотивы злоумышленника.

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