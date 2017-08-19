Астрахань, 19 августа, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Река Волга в Астраханской области далека даже от условно чистой, а уж чистой её назвать вообще трудно. Многие вещества и ингредиенты, которые экологи обнаружили при проведении ежегодного исследования, относятся к загрязняющим. Как правило, это легко окисляемые и трудно окисляемые органические вещества, нефтепродукты, фенолы, соединения железа, меди, цинка, никеля, ртути, нитриты и сероводород с сульфидами. Такие данные содержатся в докладе об экологической ситуации в Астраханской области за 2016 год, подготовленном региональной службой природопользования и охраны окружающей среды, передаёт ИА REGNUM 19 августа.

Nat.astrobl.ru Дельта реки Волга

По всем из них, включая молибден, предельно допустимые концентрации (ПДК) в реке Волга (по основному руслу) были превышены. Несмотря на то, что содержание соединений меди в реке за 2016 год снизилось на 0,5−1 ПДК по сравнению с 2015 годом, оно по-прежнему превышено в 3,4 раза. В некоторых местах уровень загрязнения соединениями этого химического элемента экологи назвали критическим.

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«По-прежнему воды Волги по основному руслу загрязнены соединениями железа, концентрации которого были в пределах 0,6−7,9 ПДК. Общий фон загрязнения соединениями ртути немного снизился. Содержание остальных металлов (хром, кобальт, свинец, кадмий, олово) было на фоновом уровне. Загрязнение вод фенолами в среднем осталось на уровне 2015 года и, как правило, не превышало 2−3 ПДК», — отмечается в докладе.

Что касается нефтепродуктов, то здесь ситуация также неутешительная. В 2016 году величина их средней концентрации возросла до четырёх ПДК, годом ранее она равнялась трём ПДК.

«В течение года отмечался постепенный рост концентраций нефтепродуктов. По основному руслу Волги во всех пунктах наблюдений по повторяемости случаев превышения ПДК и кратности превышения ПДК уровень загрязнения нефтепродуктами является критическим», — сказано в документе.

Напомним, весной 2017 года Минприроды РФ внесло в правительство России приоритетный проект «Оздоровление Волги». Проект, в рамках которого планируется создать фонд, который займётся сохранением и восстановлением водных объектов, а также будет оказывать поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод, рассчитан до 2025 года. Предполагается в результате его реализации не только очистить воду, но и привести водоохранные зоны и зоны санаторной охраны в соответствующее их статусу состояние.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об экологических проблемах Волги стал главной темой совещания, которое 8 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Волгограде. Члены правительства и главы регионов обсуждали вопросы сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки. Как заявил вице-премьер, на реализацию федеральной программы по очистке Волги потребуется 257 млрд рублей. Медведев подчеркнул, что правительству и главам регионов необходимо подумать, каким образом осуществлять финансирование программы. Председатель правительства отметил, что допустить ситуации, когда расходы на очищение Волги будут свалены исключительно на регионы, по которым река протекает, ни в коем случае нельзя.

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Добавим, что в бассейне Волги проживает более 60 млн человек — больше трети населения России. Это важнейшая транспортная составляющая, которая соединяет многие регионы. Между тем именно в воды Волги попадает более трети — 38% — всех российских загрязнённых стоков. При этом нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Ситуация усугубляется большим количеством затонувших судов, в том числе нефтеналивных.

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