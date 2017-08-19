Москва, 19 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 7-го тура РФПЛ между командами «Урал» и «ЦСКА». Матч завершился нулевой ничьей.

Футбол

Статистика матча («Урал"/"ЦСКА»)

Удары 7/6

Удары в створ 5/3

Владение 52%/48%

Фолы 14/20

На данный момент «ЦСКА» идет на 4-м месте с 13-ю очками. «Урал» поднялся на 8-ю строчку, набрав 9 очков.

Составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Чантурия, Григорьев, Бавин, Фидлер, Ильин.

«ЦСКА»: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Набабкин, Фернандес, Оланаре.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Дзагоев — 44, Набабкин — 64, Евсеев — 89.