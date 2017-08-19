Латакия, Сирия, 19 августа, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в сирийском городе Латакия взорвался заминированный автомобиль, не соответствует действительности. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в сирийской службе безопасности.

U.S. Marine Corps Взрыв

«Заминированная машина не взрывалась в Латакии, — рассказал источник. — Сработала граната у одного из граждан (в районе Дахия)».

По его словам, в результате инцидента погибли 2 человека, еще один получил ранения.

При этом источник в сирийской службе безопасности добавил, что данный взрыв не является терактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2017 г. советник президента Сирии Башара Асада Бутаина Шаабан заявила, что шестилетняя война в стране почти подошла к концу.

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