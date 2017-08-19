Лондон, 19 августа, 2017, 16:20 — ИА Регнум. 19 августа на стадионе «Либерти» команды «Суонси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли 2-й тур АПЛ. Матч завершился разгромной победой гостей со счетом 0:4.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В конце первого тайма ивуарийский центральный защитник Эрик Байи открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 0:1.

На 81-й минуте бельгийский таранный форвард Ромелу Лукаку удвоил преимущество гостей после ассиста Генриха Мхитаряна — 0:2.

Через минуту Поль Погба довел счет до разгромного, забив мяч из убойной позиции после заброса Генриха Мхитаряна — 0:3.

В следующей атаке французский вингер Антони Марсьяль забил последний гол в матче после заброса Поля Погбы — 0:4.

Статистика матча («Суонси"/"МЮ»)

Удары 7/15

Удары в створ 1/7

Владение 40%/60%

Фолы 12/11

На данный момен «МЮ» идет на первом месте с 6-ю очками. «Суонси» опустился на 12-е место с 1-м очком.

Составы на матч:

«Суонси»: Фабьянский, Мосон, Бартли, Фернандес, Фер, Ульссон, Кэрролл, Айю, Наутон, Меса, Абрахас.

«МЮ»: Де Хеа, Байи, Джонс, Блинд, Валенсия, Погба, Мата, Рэшфорд, Мхитарян, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Погба — 28, Фер — 73.

Голы: Байи 45 — 0:1, Лукаку 81 — 0:2, Погба 82 — 0:3, Марсьяль 84 — 0:4.