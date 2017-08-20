Москва, 20 августа, 2017, 21:16 — ИА Регнум. 19 августа в Музее русского импрессионизма в рамках проекта #NOTJUSTMUSEUM прошла спортивная публичная беседа. Первым спикером стала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

Government.ru Маргарита Мамун и Дмитрий Медведев

«Любовь к искусству у меня была с детства, тренеры прививали мне вкус к классической музыке. Искусство объединяет и спорт, и живопись», — комментирует Маргарита Мамун.

В ходе беседы спортсменка рассказала о режиме тренировок и правильном питании, поделилась воспоминаниями о своем спортивном детстве и дала совет, как добиться успеха в спорте. Завершающим этапом мероприятия стала тренировка на укрепление и растяжение мышц и общее селфи на фоне мультимедийной инсталляции «Дышащее полотно».

Гостями беседы стали телеведущая Светлана Абрамова, популярные блогеры и юные гимнастки.

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике, семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.