Сент-Луис, США, 19 августа, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на турнире по блицу и быстрым шахматам, прошедшем в американском Сент-Луисе.

Stefan64 Сергей Карякин

Карякин набрал 21,5 очка — так же как американский шахматист Фабиано Каруана. Шахматисты сыграли один круг по быстрым шахматам и два круга по блицу.

Победителем турнира стал представитель Армении Левон Аронян, набравший 24,5 балла.

Экс-чемпион мира Гарри Каспаров, который после 12-летнего перерыва возобновил профессиональную карьеру, занял восьмое место, набрав 16 очков.

В Сент-Луисе с 14 по 19 августа сосотоялся турнир по рапиду и блицу Grand Chess Tour.