Москва, 19 августа, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в сербском «Партизане». Об этом сообщает Blic Online.

Екатерина Лаут Зоран Тошич

По информации издания, Тошич присутствовал на первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Партизаном» и «Видеотоном» (0:0). Переговоры между клубом и футболистом находятся на завершающем этапе.

Напомним, контракт 30-летнего полузащитника с ЦСКА истек по окончании сезона 2016/17, после чего Тошич стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Тошич провел в составе «армейцев» во всех турнирах 28 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.