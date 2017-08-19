Калуга, 19 августа, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу взяли пробы воды в реке Протва в Калужской области в местах сброса ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения». Результаты оказались неутешительными: предельно допустимая концентрация по нефтепродуктам превышена в 85,4 и в 27,6 раза. Вследствие сброса на поверхности Протвы образовалась маслянистая пленка. Об этом 19 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Боровского района Калужской области Сафар Новрузов.

Загрязнение нефтью

Как пояснили в ведомстве, поводом для прокурорской проверки стал несанкционированный сброс в реку Протву в районе улицы Русиново города Ермолино Боровского района отработанных нефтепродуктов.

В результате прокуратура возбудила на генерального директора завода и само предприятие шесть административных дел, а управление Росприроднадзора по Калужской области оштрафовало завод и его руководителя на 115 тысяч рублей за загрязнение реки Протва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Прокурорская проверка показала, что очистка сточных вод осуществляется предприятиями области ненадлежащим образом. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.