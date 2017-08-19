Ташкент, 19 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Сотрудники таможни за контрабандный провоз валюты и наркотиков задержали в аэропорту города Самарканда гражданина Узбекистана, сообщил 19 августа ИА REGNUM представитель Гостаможенного комитета республики.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабанда

«В ходе таможенного досмотра у гражданина, который намеревался вылететь в Мекку, обнаружено 72 грамма опия, которые он спрятал в одежде», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, он намеревался вывезти незадекларированную иностранную валюту в эквиваленте 6 тысяч долларов, тогда как за пределы Узбекистана можно вывезти не более 2 тысяч долларов, а при наличии справки из банка — не более 5 тысяч долларов в целом.

«Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, начато следствие», — добавили в таможенном комитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через территорию Узбекистана проходит так называемый «северный маршрут» по незаконной транспортировке наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу.

Добавим, что в Узбекистане в ходе совместного межведомственного мероприятия «Чистка-антитеррор», которое проводится в республике с 30 июля, было выявлено выявлено 44 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 6,9 кг наркотических веществ, установлено 16 фактов содержания притонов, а также два факта незаконного хранения огнестрельного оружия.