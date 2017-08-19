Екатеринбург, 19 августа, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Объем бюджетных инвестиций в подготовку Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года превысил 20 млрд рублей. Об этом рассказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Инвестиции

«Объем бюджетных вливаний за эти годы в Екатеринбург и инфраструктуру составил 20 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов — средства частных инвесторов, которые вложены в индустрию гостеприимства, строительство необходимой инфраструктуры», — приводит слова Куйвашев «Р-спорт».

По его словам, многие жители и гости не могут узнать город, поскольку его облик в короткий срок был переформатирован. Например, было улучшено качество дорожной сети, выстроен ряд новых гостиниц, что должно привести к развитию туризма.

«Это наследие чемпионата мира, которое уже работает на город. В этом смысле затраты, которые понесли региональные и федеральные бюджеты, обязательно окупятся с большим сальдо», — сказал Куйвашев.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года впервые в истории пройдет в России. Матчи состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа мирового первенства.