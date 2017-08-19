Сургут, Югра, 19 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Правоохранительные органы установили личность мужчины, который совершил нападение на прохожих в Сургуте. Соответствующее заявление сделала сегодня, 19 августа, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Мвд.рф Полиция

«В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения», — рассказал Петренко.

Напомним, злоумышленник был ликвидирован при задержании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте в центре города мужчина в маске, вооружённый ножом, напал на прохожих. До прибытия сотрудников полиции он успел ранить семерых прохожих.

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка ликвидировали нападавшего, так как он оказал активное сопротивление при задержании.

Мотивы нападавшего устанавливаются. Не исключено, что он страдал психическим расстройством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункта «а» части 2 статьи 105 («Убийство»).

В результате нападения ранения получили семь человек, все они госпитализированы.