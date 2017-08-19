Сургут, Югра, 19 августа, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова срочно вылетела в город Сургут, где сегодня, 19 августа, было совершено нападение на семерых жителей. Тем временем врачи борются за жизни пострадавших, а по факту нападения возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Трагедия произошла около 11:20 по местному времени (09:20 мск). Некий мужчина напал с ножом на прохожих. Семь человек получили травмы. На место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейский вначале выстрелил в воздух, а затем открыл огонь на поражение. Нападавший был ликвидирован.

ЧП случилось в самом центре Сургута, на улице Бажова. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. По предварительным данным, нападавшим оказался местный житель 1994 года рождения.

В полиции Югры уточняют, что нападавший был в маске. Сейчас силовики проверяют, имелись ли у него психические отклонения. Версий произошедшего официально пока не называют.

Все семеро пострадавших госпитализированы. Как отмечает заместитель департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, у остальных — повреждения средней тяжести.

О ЧП было доложено губернатору Югры Наталье Комаровой. Она уже срочно вылетела в Сургут. К тому времени департамент здравоохранения сообщил уточнённые данные. Оказывается, тяжёлое состояние не у двоих, а у четверых пострадавших. Один находится в состоянии средней тяжести. Двое отпущены домой.

ЧП в Сургуте вызвало большой общественный резонанс. Уральцы шокированы произошедшим. В некоторых СМИ были опубликованы материалы о якобы задержании в Сургуте на улице Маяковского неизвестного мужчины, который будто бы имеет отношение к произошедшему. УМВД по ХМАО-Югре уже официально опровергло эти сведения.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Власти Югры и полиция просят граждан и СМИ не размещать непроверенную информацию. ИА REGNUM следит за развитием событий.