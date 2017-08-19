Мадрид, 19 августа, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Испании в ходе внеочередного заседания в субботу утром, 19 августа, приняло решение не увеличивать действующий в стране с конца июня 2015 года четвертый уровень террористической угрозы. По данным газеты El Mundo, «признано нецелесообразным разительное ужесточение наблюдательных мер, однако некоторое усиление их в туристических районах страны все же будет произведено».

Испанская полиция

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Выступая на пресс-конференции, состоявшейся после окончания заседания, министр внутренних дел королевства Хуан Игнасио Сойдо сообщил журналистам, что «особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, которые, по мнению экспертов из правоохранительных органов, могут быть потенциальной целью террористов».

Сойдо также призвал население «активнее сотрудничать с полицией, сообщая обо всех подозрительных фактах».

На встрече с журналистами (как и на заседании в МВД) присутствовали «высшие должностные лица, ответственные за борьбу с терроризмом: представители Корпуса Национальной полиции, Гражданской гвардии, Центра разведки вооружённых сил, Национального разведывательного центра, Каталонской полиции.

Издание напоминает, что на «экстренном заседании МВД Испании, состоявшемся 25 мая (сразу после теракта в Манчестере) эксперты также не посчитали необходимым поднимать уровень угрозы теракта с четвертого до пятого, благодаря чему на улицах испанских городов появились бы военные вооруженные патрули и бронемашины».