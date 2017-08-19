Москва, 19 августа, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Первый вице-президент Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о перспективах восстановления членства организации в Международном параолимпийском комитете (МПК). Об этом 19 августа сообщает «Чемпионат».

Sport-express.ru Параолимпийский комитет России

"В конце августа состоится заседание рабочей группы МПК, которая занимается вопросом восстановления членства ПКР. 3−4 сентября на исполкоме МПК также будет рассматриваться вопрос восстановления», — приводит издание слова Рожкова.

По его словам, ПКР подготовила документы и представила в рабочую группу МПК документы почти по всем 67 критериям «дорожной карты».

Он также добавил, что на сегодняшний день в международных пулах тестирования спортсменов-параолимпийцев находятся 195 российских спортсменов. Из них в пуле РУСАДА 53 спортсмена, МПК — 91, международных федераций разных видов спорта — 51. При этом после восстановления членства ПКР в международных соревнованиях планируют принимать участие 934 спортсмена-параолимпийца.

«Спортсмены, претендующие на участие в Параолимпийских играх, должны находиться в пуле не меньше шести месяцев, и как минимум два раза пройти допинг-тестирование», — добавил Рожков.

Напомним, 7 августа 2016 года членство ПКР в МПК было приостановлено на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе, бездоказательно утверждалось, что в российском спорте якобы существует «государственная допинговая программа».

В результате российские параолимпийцы не смогли принять участия в играх в Рио-де-Жанейро.