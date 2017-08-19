Мадрид, 19 августа, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Группа джихадистов, устроившая теракт в Барселоне на бульваре Рамбла, главной целью имела не убийство нескольких человек при помощи грузовика, — сообщает испанский информационно-аналитический портал El Confidencial.

Euku Церковь Святого Семейства, Барселона

На основании данных, полученных из источников в правоохранительных органах, СМИ делает вывод, что «смертоносная поездка фургона по пешеходной улице» была лишь отвлекающим маневром.

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«Планом А» исламских экстремистов было разрушение одного из символов Барселоны, архитектурного шедевра великого Антонио Гауди — Собора Святого Семейства (Sagrada Familia).

«Полиции удалось обнаружить шале, которое арендовали боевики неподалеку от каталонского города Таррагона в муниципалитете Альканар, — рассказывает корреспондент издания Беатрис Парера. — Этот дом, находящийся вдали от посторонних глаз, они превратили в фабрику по изготовлению взрывчатых веществ. Предполагалось добытым ими ТАТП — триацетон-трипероксидом (вещество, активно применяемое бойцами Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке и называемое экстремистами «матерью сатаны»), начинить несколько грузовиков. ТАТП должен был выступить в роли детонатора. Основное разрушающее действие «поручалось» баллонам бытового газа. Террористы рассчитывали просто угнать грузовики, развозящие населению газ и использовать их в своих интересах».

Пятеро боевиков, блокированных в доме-бомбе, предпочли себя взорвать, когда бойцы спецназа пошли на штурм. В живых из террористов не осталось никого, но чудом сохранились неразорвавшимися 106 баллонов, наполненных газом — по всей видимости, злоумышленники не успели открыть на них клапаны для выхода содержимого.

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Автор обращает внимание на то, что «уничтоженные террористы были крайне молоды и не имели опыта подобных действий (возраст пятерки экстремистов варьируется от 17 до 24 лет), однако набирались его, контактируя с коллегами во Франции и Марокко, совершая регулярные поездки в эти страны. Полиция считает, что в подготовке операции участвовали не менее 20 человек, данные о которых испанцы уже запросили у силовиков названных выше государств».