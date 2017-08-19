Калуга, 19 августа, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Фестиваль «Калужское яблоко», приуроченный к православному празднику «Яблочной Спас» состоялся сегодня, 19 августа в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На яблочной ярмарке

Жителям и гостям областного центра представилась возможность посетить яблочную ярмарку, где они могли приобрести различные сорта яблок, выращенные в Калужской, Курской, Тульской, Белгородской областях и Белоруссии. Также на ярмарке были представлены различные деликатесы из яблок: запеченные яблоки, шарлотки, пироги, рулеты, варенье и многое другое. Были организованы мастер-классы, состоялся праздничный концерт.

Ярмарку на улице Театральной областного центра посетили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Алексей Дулишкович и заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Марина Драчева.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Александр Иванов поздравил калужан с православным праздником «Яблочный Спас»

«Поздравляю всех калужан с праздником Яблочного Спаса! В нашем городе большое внимание уделяется сохранению и возрождению народных традиций и промыслов, а также поддержке местных сельхозпроизводителей — заявил Александр Иванов. — Проведение ярмарок и фестивалей на «Калужском Арбате» — улице Театральной стало уже доброй традицией, здесь проводятся ярмарки по продаже мёда, хлеба, яблок и другой сельхозпродукции. Благодаря этому у калужан есть возможность приобрести качественные продукты местных сельхозпроизводителей и сравнить их с продукцией из соседних регионов. Уверен, что доля калужских производителей на рынке продовольствия будет расти год от года, а городские власти, в свою очередь, окажут им всю необходимую поддержку».

Также Александр Иванов поздравил калужан с наступающим Днём города, празднование которого состоится 26 августа.