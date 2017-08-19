Калуга, 19 августа, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Почти тысячу участников из разных городов России и зарубежья собрал XI фестиваль исторических клубов «Воиново поле», который открылся сегодня, 19 августа в окрестностях деревни Тайдашево Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Voinovopole.ru Исторический лагерь фестиваля «Воиново поле»

Как рассказали организаторы мероприятия, «Воиново поле» — это полное погружение в историю Древней Руси. Организация жизни на фестивале построена по принципу «живой истории», где каждый реконструируемый предмет, действо, событие доступно для изучения. Гости фестиваля смогут познакомиться с повседневной жизнью предков.

В течении двух дней, на ристалище фестиваля состоится парад участников и реконструкция масштабной битвы «Строй на строй» и «Бой на мосту», в которой примут участие ратники, лучники и всадники. В рамках фестиваля также пройдут соревнования по древним боевым дисциплинам — метание копья, стрельба из лука, бои на мечах, поединки пятерок.

На площадке «Улица мастеров» кузнецы, гончары, ткачи, резчики по дереву, оружейники и средневековые ювелиры организовали для желающих мастер-классы. На фольклорной площадке выступят этнографические и фольклорные коллективы. Представят собравшимся и конкурс исторического женского и мужского костюма. Гости фестиваля также смогут обучиться народным играм и танцам.

В стилизованных кафе можно выпить медовухи и кваса, в торговых рядах купить сувениры, украшения, одежду, утварь, продукты пчеловодства.