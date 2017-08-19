Сургут, Югра, 19 августа, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись с места нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих в Сургуте. Инцидент имел место сегодня, 19 августа.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестный мужчина в маске, вооружённый ножом, атаковал прохожих в центре Сургута.

Он успел ранить семерых человек до того, как на место происшествия прибыли полицейские. Злоумышленник оказал сопротивление и в ходе задержания был ликвидирован.

Все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.