Москва, 19 августа, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Москве в рамках 7-го тура российской футбольной премьер-лиги пройдет дерби между столичными «Спартаком» и «Локомотивом».

(сс) AnnRos Футбол

На данный момент действующие чемпионы России занимают в чемпионате 8-е место. В их активе 8 очков после шести сыгранных матчей. В предыдущем туре команда проиграла в другом московском дерби — против ЦСКА со счетом 1:2.

«Локомотив» в мачте 6-го тура потерпел первое поражение. «Железнодорожники» в домашнем матче уступили новичку премьер-лиги «Тосно» со счетом 0:2 и на данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Отметим, что по статистике личных впереди «Спартак». В сыгранных между собой 59 матчах красно-белых одерживали победы 26 раз. «Локомотив» выигрывал в 20 встречах. Еще 13 матчей завершились вничью.

Матч состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена».