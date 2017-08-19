Каракас, 19 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Как свидетельствует испанское информационно-аналитическое издание El Economista, ссылающееся на данные американского телеканала Univision и оппозиционной венесуэльской газеты El Universal, бывший генеральный прокурор, неоднократно заявлявшая о намерении «продолжить борьбу против антидемократического режима Мадуро», предпочла противостоять властям Венесуэлы из-за рубежа.

Cancillería del Ecuador Экс-генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега

Утром 18 августа Луиса Ортега в окружении членов семьи погрузилась в катер, на котором благополучно совершила путешествие от венесуэльского полуострова Парагуана до берегов независимого островного государства Аруба в Карибском море. В половине четвертого вечера по местному времени компания беглецов уже сошла на летное поле международного аэропорта «Эль Дорадо» близ Боготы.

Испанское издание сообщает, что «ситуация для Ортеги стала слишком серьезной, после того, как сменивший её на государственном посту Тарек Уильям Сааб на днях заявил, что она «является интеллектуальным автором гибели более 120 человек, нашедших свою смерть в ходе четырехмесячных уличных волнений, спровоцированных, организованных и поддерживаемых оппозицией».

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5 августа Верховный Суд Венесуэлы объявил о решении заморозить банковские счета экс-генпрокурора и запретил ей выезд из страны. Ортега в ответ заявила, что «Николас Мадуро организовал её политическое преследование», а оппозиционное венесуэльское СМИ El Universal сообщило, что в его распоряжении «имеются все детали коррупционного сотрудничества Мадуро и его окружения с известной в Латинской Америке «отмывочной» фирмой Odebrecht, благодаря обнародованию которых режим будет свергнут».