Каракас, 19 августа, 2017, 12:39 — ИА Регнум. «Николас Мадуро сделал новый шаг по пути расставания с прошлым: Учредительное собрание, созванное 30 июля по инициативе президента Венесуэлы, приняло вчера закон, аннулирующий полномочия Национальной Ассамблеи (парламента страны контролируемого оппозицией). Отныне Учредительное собрание является единственным высшим законодательным органом страны и имеет полное право называться Национальной Конституционной Ассамблеей, — сообщает латиноамериканский корреспондент испанской La Razón Габриэла Перейра. — Документ, зачитанный вчера главой НКА Делси Родригес, объявляет, что Национальная Ассамблея (теперь уже бывший парламент) утрачивает все полномочия, необходимые для установления мира в стране, поддержания её суверенитета и социально-экономической системы, обеспечения соблюдения прав человека».

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Как отмечает журналистка, решение, озвученное Делси Родригес, основывается на «первой статье дополнения к тексту Конституции страны».

Также по теме: Испанское СМИ: Венесуэлу бьют, потому что она — не вассал США

Глава распущенного парламента, один из лидеров оппозиции Хорхе Борхес ответил на это решение НКА открытым письмом, в котором заявил о том, что «НКА продолжит свою работу в автономном режиме» для того, чтобы «противостоять обману, с помощью которого нынешнее правительство через 206 лет после освобождения народа от колониализма вновь хочет загнать его в подчиненное состояние». Экс-глава экс-парламента Венесуэлы пообещал, что не допустит, чтобы «конституированная ложь восторжествовала».

«Реально, как в теории, так и на практике, — резюмирует корреспондент, — высший орган законодательной власти после вчерашнего решения НКА испытал поражение в правах и полномочиях даже в большем объёме, чем это было около года назад, когда его изолировал своим постановлением Верховный суд республики».

«В течение первых 15 дней своей работы НКА принимала решения, исключительно направленные на то, чтобы рассеять оппозицию, хотя Мадуро обещал, что Учредительное собрание сосредоточится в первую очередь на экономических вопросах», — подводит итог Перейра.