Тель-Авив, Израиль, 19 августа, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В Израиле разрабатывают беспилотный летательный аппарат, максимальная продолжительность полета которого составит более 30 часов. Об этом сообщает на сайте Flight Global.

Vpk.name Impact 1300

Беспилотный летательный аппарат Impact 1300 разрабатывается израильской компанией Meteor Aerospace. Предполагается, что беспилотник будет иметь максимальную продолжительность полета более 30 часов и сможет подняться на высоту более 9 тыс. м. Взлетная масса аппарата составит около 1,3 тыс. кг.

Impact 1300 создается по двухбалочной схеме с толкающим винтом. На нем будет установлен двигатель от легкомоторных самолетов авиации общего назначения, а также предусмотрена возможность установки дизельного двигателя. Он имеет трехстоечное убираемое шасси.

На беспилотник может быть установлена различная аппаратура, например, оптикоэлектронная система наблюдения или РЛС с синтезированной апертурой.

Сообщается также, что система будет основана на тех разработках, которые были сделаны в процессе создания более легкого беспилотника Impact 700. Летные испытания нового беспилотника запланированы на 2019 год.

Израиль является одним из мировых лидеров в области производства беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета. В число ведущих компаний отрасли входят такие израильские фирмы как Elbit Systems и Israel Aerospace Industries.