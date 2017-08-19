Тбилиси, 19 августа, 2017, 12:30 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2017 года с просьбой о предоставлении убежища к Грузии обратились 22 гражданина России, из которых только четверо получили статус беженца, пишет грузинское издание «Резонанси» со ссылкой на данные министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии.

Немцкая листовка

Согласно официальной статистике, за последние пять лет с заявлением о предоставлении в Грузии убежища к министерству обратились 177 граждан России, из которых согласие получили 35 человек. В основном, это жители Северного Кавказа, которые, по мнению грузинских экспертов, стремились найти в Грузии защиту от репрессий со стороны президента Чечни Рамзана Кадырова. Такое предположение в беседе с изданием высказал грузинский аналитик Вахтанг Маисая.

Всего за период с 2012 года в министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии с просьбой о предоставлении убежища обратились 5885 иностранцев. Из них статус беженца или гуманитарное убежище получили лишь 1462 гражданина.

Издание приводит статистику предоставления убежища гражданам России по годам. В 2012 году с таким заявлением к Грузии обратились 36 граждан России, из них получили согласие 10 человек, в 2013 году из 28 соискателей убежища из России его получили 12 граждан, в 2014 году Грузия отказала в убежище всем просившим предоставить его гражданам России, а таковых было 30 человек. В 2015 году убежище получили пять из 27 просивших его россиян, а в 2016 году убежище было предоставлено четверым из 34 граждан России.

«В России в общем фон с точки зрения защиты прав человека не такой благоприятный. Если возьмём политические убийства, скажем, убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, которое было совершено всего в 200 метрах от Кремля, правда, убийцы арестованы, но следствие на заказчика не вышло, а это было самое главное. На этом дело закрылось, и уже всё ясно. Вместе с тем, были факты притеснения людей, выселения и так далее. Всё это в целом создает картину, что этот притесняемый слой населения России переходит на близлежащие территории и просит убежища в сравнительно демократических государствах», — заявил изданию аналитик Маисая.