Краснодар, 19 августа, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Пост руководителя министерства образования, науки и молодежной политики стал вакантным. Возглавлявшая ведомство Ольга Медведева покинула пост. О своём решении исполняющая обязанности министра сообщила коллективу накануне, 18 августа, информируют региональные СМИ со ссылкой на источники в исполнительной власти региона.

Yuga.ru Ольга Медведева

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Причина увольнения — семейные обстоятельства. Имя преемника Медведевой пока не называется. Между тем, на официальном сайте кубанского минобра в разделе «Руководство» Ольга Медведева по-прежнему значится и.о. министра.

Как сообщало ИА REGNUM Ольга Медведева была назначена исполняющим обязанности министра в апреле 2017 года. До этого она занимала в течение 10 лет занимала должность начальника управления по образованию и науке администрации Сочи.

Напомним, ее предшественница Татьяна Синюгина ушла с должности в связи с назначением на новое место работы в конце марта 2017 года. Её назначили заместителем главы Минобрнауки РФ.

Добавим, что за последние неполных два года — это третья смена министра в ведомстве. Занимавшая пост руководителя минобра Кубани с 2012 года Наталья Наумова в марте также перешла на новое место работы, став заместителем руководителя Рособрнадзора.