Сургут, Югра, 19 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В Сургуте неизвестный мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих на улице Ленина. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают местные СМИ.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Сообщается, что неизвестный атаковал прохожих на улице Ленина. Пострадали семь человек, их ранения не смертельны.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка ликвидировали нападавшего.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ряд СМИ сообщает, что нападавших было несколько и они были в масках.

Официального подтверждения этой информации пока нет.