Москва, 19 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» оплатит взнос в размере €4,197 млн на строительство Европейского лазера на свободных электронах XFEL. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте Правительства РФ.

Nrcki.ru Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL

«Осуществить в 2017 году уплату оставшейся части дополнительного целевого взноса Российской Федерации на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах в размере до €4197,6 тыс.», — говорится в документе.

Строительство самого мощного в мире рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL ведется в Гамбурге. В нем принимают участие 14 стран, которые впоследствии получат возможность работать с лазером. Россия занимает второе место после Германии по объему финансирования (26,79%).

Согласно проекту, лазерная установка длиной в 3,4 км, в основном расположенная под землей, будет использоваться в различных научных исследованиях химических реакций, а также в области физики, материаловедения, биомедицины.

Предполагается, что установка будет генерировать рентгеновское электромагнитное излучение высокой интенсивности, а его мощность будет значительно выше показателей, получаемых на ускорителях частиц — синхротронах.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 лазер XFEL успешно прошел первые испытания. Старт эксплуатации установки может быть дан уже в сентябре 2017 года.