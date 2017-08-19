«Реал» отказался от продажи Ковачича в «Ювентус» за €75 млн
Мадрид, 19 августа, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» отклонил предложение туринского «Ювентуса» о покупке хорватского полузащитника Матео Ковачича. Об этом сообщает издание AS.
По информации издания, руководство «Ювентуса» предлагало «Реалу» в качестве компенсации за трансфер футболиста €75 млн. Однако в «королевском клубе» отказались от такого предложения.
Сообщается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан видит в Ковачиче одного из основных игроков в новом сезоне и не намерен расставаться с футболистом.
Напомним, Ковачич перешел в «Реал» из миланского «Интера» в 2015 году за € 31 млн. До этого он играл за загребское «Динамо».
В составе «Реала» Ковачич стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.