Мадрид, 19 августа, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» отклонил предложение туринского «Ювентуса» о покупке хорватского полузащитника Матео Ковачича. Об этом сообщает издание AS.

Fanny Schertzer Матео Ковачич

По информации издания, руководство «Ювентуса» предлагало «Реалу» в качестве компенсации за трансфер футболиста €75 млн. Однако в «королевском клубе» отказались от такого предложения.

Сообщается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан видит в Ковачиче одного из основных игроков в новом сезоне и не намерен расставаться с футболистом.

Напомним, Ковачич перешел в «Реал» из миланского «Интера» в 2015 году за € 31 млн. До этого он играл за загребское «Динамо».

В составе «Реала» Ковачич стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.