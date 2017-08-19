Цинциннати, США, 19 августа, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Испанец Рафаэль Надаль проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

(сс) jackmac34 Тенис

Матч, продолжавшийся 1 час 20 минут, завершился со счетом 6:2, 7:5 в пользу Кирьоса. На счету Надаля 4 эйса, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт. Кирьос 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Кирьос встретится с испанским теннисистом Давидом Феррером, в четвертьфинале обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:3.

В другой полуфинальной паре американец Джон Иснер встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Из российских теннисистов в нем принимали участие Карен Хачанов, Даниил Медведев и Михаил Южный. Хачанов дошел до 3-го круга, где проиграл японцу Юити Сугита.

Теннис. Цинциннати-2017. ¼ финала.

Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:2, 7:5