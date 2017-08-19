Севастополь, 19 августа, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил создать в Севастополе школу для одаренных детей, в которой могли бы учиться дети из Севастополя и Республики Крым. Об этом он заявил 18 августа во время совещания с представителями науки, культуры и общественных организаций в историко-архитектурном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», передает корреспондент ИА REGNUM.

Sochisirius.ru Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи

«При МГУ начала работать школа для одаренных детей. В Севастополе можно было бы сделать школу для одаренных детей из Севастополя и Крыма. Это, я уверен, было бы очень востребовано. Вопрос в том, как им добраться и как предоставить необходимые условия для обучения и качественного образования», — сказал президент.

В качестве примера он привел образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Идею проекта поддержал главный режиссер Севастопольского академического русского драматического театра Григорий Лифанов, предложив включить в программу обучения творческий аспект, проводить мастер классы, привлекая московские театральные вузы.

Готовность взять на себя «морскую составляющую» школы выразил представитель Центра морских исследований Севастопольского Государственного университета: «Где как не в Севастополе растить морскую элиту и воспитать поколение, которое создаст морское будущее России».